Scheeveld gaat weer open voor gemotoriseerd verkeer, fietsers moeten nog even omrijden

Ontbijt- en lunchbar Coco Canal opent volgende week de deuren: “Houden nu zaterdag al opendeur, want iedereen is zó benieuwd”

Na een stevige verbouwing opent de gloednieuwe ontbijt- en lunchbar Coco Canal op 15 april de deuren. Zaakvoerders Frodo Van de Ven en Sören Roelants geven zo het voormalige café Canal aan de Groene Laan een nieuwe toekomst. “We merken dat iedereen enorm nieuwsgierig is, we zijn dan ook de eesten die dit concept aanbieden in Willebroek. Daarom organiseren we nu zaterdag 8 april al een ‘opendeur’, één week later vliegen we er voluit in.”