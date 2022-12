Sander en Mathy zetten samen schouders onder De Vierklaver: “Combinatie met De Batterie wordt pittig, maar we zijn een goed team”

Buggenhout Bewoners service­flats Seniorama zitten komende feestdagen vast in woning door kapotte lift: “Probleem wordt pas opgelost in januari”

De bewoners van de serviceflats van Seniorama II en III in Buggenhout zijn het wachten beu. Al twee weken is de lift er kapot. “Terwijl we allemaal tachtigers zijn en trappen oplopen dus niet evident is. Sommige bewoners zitten al twee weken opgesloten in hun flatje”, klinkt het. “Een schande is het.” Voor januari blijkt er evenwel geen herstel in zicht.

15:45