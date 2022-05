Ruisbroekenaren verzamelen 517 bezwaarschriften tegen plannen schietclub

Puurs-Sint-Amands Sanering van gipsberg aan Ooievaars­nest in zicht: 17.000 kubieke meter grond en 9.000 kubieke meter gips worden verplaatst

De sanering van de gipsberg, gelegen aan het Ooievaarsnest in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) komt in zicht. Het doel is om het braakliggend terrein naast de A12 om te vormen tot KMO-zone. “De privé-investeerder diende een bodemsaneringsproject in, het openbaar onderzoek loopt”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

23 februari