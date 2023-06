Ruisbroekenaren protesteren tegen nieuwe vervoersplan van De Lijn: “Trein en deelwagens zijn geen volwaardig alternatief”

Plannen voor Oppuurs en Lippelo zijn klaar: “Willen beide dorpen tegen 2030 vernieuwen”

De plannen voor de vernieuwing van de dorpskernen van Oppuurs en Lippelo in Puurs-Sint-Amands zijn klaar. “We toonden onze plannen aan de inwoners, en gingen opnieuw aan de slag met hun suggesties. Zo komt er bovenop wat wij al planden, nu ook een buurtwinkel in Oppuurs en een multisportsite in Lippelo. We hopen het geheel tegen 2030 te vernieuwen”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).