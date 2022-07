Ruisbroek feest met Flip Kowlier

Puurs-Sint-AmandsDe ‘Zomer van Puurs-Sint-Amands’ strijkt nu zaterdag neer in deelgemeente Ruisbroek. Niemand minder dan Flip Kowlier palmt er het podium op de terreinen van Chiro en jeugdhuis Kabal in.

Het is al van 2013 geleden dat Kowlier onder eigen naam nog een plaat releaste. Hij was echter druk in de weer met de Ertebrekers, de vaste begeleidingsband van ‘De Ideale Wereld’, ’t Hof Van Commerce en meer. Toch kwam de goesting om aan eigen, nieuw werk te beginnen terug, en het nieuwe album ‘September’ kwam uit in april. Het resultaat hoor je zaterdag in Ruisbroek.

De in Brazilië geboren Yves Paquet wordt als opwarmer op het podium verwacht. Zijn stem was eerder te horen op nummers van Braziliaanse megasterren, momenteel werkt Paquet aan een tweede album als soloartiest en verkent hij de wondere wereld van akoestische muziek. Afsluiter van dienst is Uncle Phil, die meer dan 100 wereldhits verwerkt in een show van 90 minuten.

De Zomer van Puurs-Sint-Amands, op zaterdag 16 juli op het terrein van Chiro en Jh Kabal, Kaardijkstraat 22a in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands). De deuren openen om 19.30 uur, Yves Paquet start om 20 uur. Een uurtje later is Flip Kowlier aan de beurt, gevolgd door Uncle Phil. De toegang is gratis.

