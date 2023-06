Rotary Club Klein-Brabant/Willebroek deelt schoolpakketten uit: “Willen elk kind een goede start geven”

Opa treurt om Kyano (8) en Kyara (4) terwijl mama in coma ligt: “Hoe vertel ik mijn dochter straks dat de kindjes er niet meer zijn?”

Nooit meer zal hij ze knuffelen. Nooit meer ziet hij ze samen spelen in de tuin. Stefaan Brems (59), grootvader van Kyara (4) en Kyano (8), kreeg het vreselijke nieuws te horen dat zijn twee kleinkinderen stierven na een woningbrand in Puurs-Sint-Amands. Zijn dochter Stefanie (37) vecht nog voor haar leven. “Een maand geleden had Kyano nog zijn communiefeestje. Het werd helaas zijn laatste”, getuigt de geëmotioneerde opa aan HLN.