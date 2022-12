Renewi investeert in nieuwe afvalsorteerlijn: Investering van 23 miljoen, goed voor 15 nieuwe jobs

Puurs-Sint-AmandsRecyclagebedrijf Renewi gaat 23 miljoen euro investeren in een nieuwe afvalsorteerlijn op de site in Puurs-Sint-Amands. De nieuwe lijn moet in november 2023 klaar zijn, en zorgt voor 15 nieuwe jobs.

Burgemeester van Puurs-Sint-Amands Koen van den Heuvel (CD&V) en schepen Alex Goethals (CD&V) zakten donderdag af naar Renewi om het startschot te geven voor de bouw van de nieuwe sorteerlijn. “We weten allemaal dat er dringend stappen genomen moeten worden om het klimaatprobleem aan te pakken. Circulaire economie maakt deel uit van de oplossing: als we minder CO2-uitstoot willen, moeten we beter sorteren zodat we meer grondstoffen kunnen terugwinnen”, zegt Dieter Avonds, Director Strategische Programma’s en PMO office Renewi België.

Volledig scherm Eerste spadesteek bij Renewi in Puurs-Sint-Amands © Marc Aerts

“Renewi is een recyclagebedrijf dat zich hier heel uitdrukkelijk op toelegt. Wij halen alles wat nog bruikbaar is uit afval en gebruikte materialen, en bieden zo een alternatief voor het verbranden of storten ervan. Het doel van deze nieuwe afvalsorteerlijn is dan ook om op jaarbasis ruim 125.000 ton bedrijfsafval te verwerken.”

Dertien soorten

“Het resultaat is een verzameling van dertien soorten recyclaten of hergebruikte materialen. Denk maar aan papier, metaal, plastic, glas, hout, bouwmaterialen, compost, energie… Deze materialen gaan opnieuw de economie in. Met onze cijfers doen we 38 procent beter dan het Europese gemiddelde, en we dragen meteen stevig bij tot het behalen van de ambitieuze sorteer- en recyclagedoelstellingen van Vlaanderen.”

“We willen onze nieuwe sorteerlijn laten opstarten in november 2023, aan de realisatie van het project hangt een prijskaartje van zo’n 23 miljoen euro. Deze investering is ook goed voor 15 nieuwe jobs. We investeren niet alleen in Puurs-Sint-Amands, maar plaatsen ook nieuwe sorteerlijnen op twee andere locaties in België: eentje in Gent en een exemplaar in de provincie Limburg.”

Renewi is de marktleider in recyclage in de Benelux, en telt zo’n 6.500 medewerkers verspreid over 162 locaties in zes landen in Europa en het Verenigd Koninkrijk.

