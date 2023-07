Regenbuien, maar soms ook zon in Puurs-Sint-Amands vandaag

Foutje in papieren ophaalka­len­der: huisvuilop­ha­ling gaat vrijdag gewoon door

De wagens van IVAREM halen het huisvuil gewoon op in de deelgemeenten Breendonk, Kalfort, Liezele, Puurs en Ruisbroek op vrijdag 14 juli. In de papieren ophaalkalender was een foutje geslopen, want daar stond dat niet vermeld.