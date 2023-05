Puurse Vanessa (32) is beste vrouwelijke FIFA-speelster van het land: “Fier op titel van allereerste eFlame”

CC Binder en Dorpshuis De Leeuw openen deuren voor blokkende studenten

De gemeente Puurs-Sint-Amands richt twee stille studeerplekken in voor studenten die daar nood aan hebben. Tot en met 30 juni kunnen zij hun examens voorbereiden in cc Binder in Puurs en in het café van Dorpshuis De Leeuw in Sint-Amands.