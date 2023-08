Puurse kunstenares zet schoonheid van Park Fort Liezele letterlijk in de verf

MIJN MAMA EN IK. Anouk (35) en Lutgart (61) baten samen kleding­zaak uit: “Iedereen vindt me vast een seut, zeker met een moeder van zo’n kaliber”

“Wij hebben onderweg soms zó hard de slappe lach, dat we de auto aan de kant moeten zetten.” Ze brengen zo’n 14 uur per dag bij elkaar door, maar raken nooit op mekaar uitgekeken. Anouk Van Ranst (35) en mama Lutgart Weymiens (61) uit Puurs-Sint-Amands melken ’s morgens de koeien op de boerderij, werken overdag in hun kledingzaak Kompact in Puurs, gaan samen op vakantie... Een dubbelgesprek voor Moederdag: over weg van ‘hotel mama’, padellen en... een jeugd à la Pippi Langkous.