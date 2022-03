Puurs-Sint-Amandsenaren vullen eerste vrachtwagen voor Oekraïense vluchtelingen

“We lanceerden vorige week een oproep om geld en hulpgoederen in te zamelen, en de reacties vanuit Puurs-Sint-Amands én de rest van Vlaanderen waren overweldigend”, zegt voorzitter van de werkgroep Alfried Peleman.

Walkietalkies

“Op onze rekening werd maar liefst 35.000 euro gestort, met een deel van het geld kochten we een heleboel materiaal aan. Zo konden we 60 walkietalkies op de kop tikken, die in de getroffen gebieden gebruikt zullen worden als communicatiemiddel. Het lokale bestuur en de hulpdiensten kunnen er amper contact houden met de inwoners in de vele schuilkelders, deze toestellen moeten hen helpen om wél te communiceren.”

Volledig scherm De vrijwilligers laadden vrijdag een vrachtwagen in vol goederen voor de Oekraïense vluchtelingen. © rv

“Ook kochten we slaapmatten aan, onze zoektocht naar slaapzakken loopt nog. We kochten ook twee paletten droge voeding, en maar liefst 12 paletten kregen we gesponsord. We lanceerden ook een oproep om kinderstoeltjes naar het gemeentehuis te brengen, en konden maar liefst 120 stuks inladen in de vrachtwagen! Ook voetbalnetten werden vanuit heel Vlaanderen naar Puurs gebracht, deze zullen gebruikt worden als camouflagenetten.”

Brandweerkledij

“We proberen zo kort mogelijk op de bal te spelen. Net nog kregen we bijvoorbeeld het bericht dat de kledij van vele hulpdiensten in het oorlogsgebied beschadigd is. Daarop contacteerde ik Brandweerzone Rivierenland, en op één dag tijd konden we een honderdtal stuks -oude modellen of kledij met kleine herstellingen- aan brandweerkledij inzamelen en inpakken.”

Benefietvertoning

“Ook de vrachtwagen waarmee we naar Debica rijden, wordt gesponsord door een Klein-Brabants bedrijf. Het is prachtig om te zien hoe mensen elkaar helpen op moeilijke momenten als deze. We zullen nog véél hulp nodig hebben, want de situatie in Oekraïne is en blijft schrijnend. Daarom blijven we ook geld en materiaal inzamelen, een volgende activiteit is de benefietvertoning van de film ‘Donbass’ op 31 maart.”

Alle info: https://www.puurs-sint-amands.be/steunoekraine