Puurs-Sint-Amandsenaren helpen Oekraïense vluchtelingen via Poolse zusterstad Debica: “Nood aan de gekste dingen: walkietalkies, kinderstoeltjes en voetbalnetten”

Peleman is voorzitter van de ‘Werkgroep Puurs-Debica’, die meer dan veertig jaar geleden ontstond. “Mijn mama is Poolse, zij ontmoette mijn papa tijdens een bezoek aan België met haar dansgroep”, vertelt dochter Anja Peleman. “Ze werden op slag verliefd en huwden. Polen had het toen net erg moeilijk, en mijn ouders besloten om hier hulpgoederen in te zamelen en ze daar onder de arme bevolking te verdelen. Zo is de werkgroep ontstaan, en al die jaren zijn Puurs en Debica nauw blijven samenwerken.”

120 kilometer van grens

“We hadden natuurlijk nooit kunnen denken dat we, nu veertig jaar later, opnieuw vrachtwagens met hulpgoederen zouden vullen. Debica ligt echter op amper 120 kilometer van de Oekraïense grens, sinds de start van de oorlog met Rusland komen er steeds meer en meer vluchtelingen toe. De inwoners van Debica proberen deze mensen zo goed mogelijk op te vangen, maar er is dringend nood aan meer hulpgoederen. Toen we dat hoorden, twijfelden we geen seconde en schoten we ook hier in actie.”

Volledig scherm Alfried Peleman, voorzitter van de ‘Werkgroep Puurs-Debica’, is op dit moment in Debica, waar hij met de burgemeester de nodige afspraken maakt rond de verwachte goederen en financiële hulp. © rv

“Papa is op dit moment ter plaatse, en laat ons weten wat de noden zijn. We zamelen sowieso al geld in om droge voeding, babyproducten en slaapgerei aan te kopen, deze zaken zijn prioritair en blijven ook de komende weken énorm belangrijk. Maar we lanceren ook enkele heel specifieke oproepen. Zo zoeken we bijvoorbeeld autostoelen en kinderzitjes. Die bezorgen we aan Oekraïners die vanuit Polen met de wagen willen doorreizen naar veiliger oorden. Ook verzamelen we walkietalkies, want er kan nog amper gecommuniceerd worden in de Oekraïense dorpen.”

Voetbalnetten

“Ook opmerkelijk: men vraagt om zo veel mogelijk oude voetbalnetten te verzamelen, die ter plekke omgetoverd worden tot camouflagenetten. We merken dat onze oproepen gehoord worden, want al tientallen Puurs-Sint-Amandsenaren kwamen kinderzitjes afgeven op het gemeentehuis. Het is hartverwarmend om te zien dat iedereen een steentje wil bijdragen”, zegt Anja.

Vader Peleman vult vanuit Debica verder aan over de telefoon: “De situatie is hier vooral erg chaotisch. Stilaan begint er, na twee weken improviseren, eindelijk wat structuur te komen. We maakten al enkele afspraken, zo zullen we vanuit Puurs-Sint-Amands volgende week een eerste gevulde vrachtwagen naar Debica sturen. Van daaruit vertrekken de goederen naar twee partnerdorpen in Oekraïne. Ook in Debica zelf worden op dit moment enkele honderden vluchtelingen opgevangen, zowel in gebouwen van de gemeente als bij gastgezinnen. We zien hier een hele dag door moeders met kinderen door de straten dwalen, een erg vreemd beeld dat niet past bij de stad die we zo goed kennen.”

Essentie van vriendschap

“Het doel is om deze vluchtelingen door te sturen naar andere steden in Polen, zodat vlakbij de grens voldoende plaats blijft om gewonde soldaten en burgerslachtoffers snel op te vangen. Ik bezocht net de grens met Oekraïne, omdat ik de situatie met mijn eigen ogen wou zien. Het lijken wel scenes uit een oorlogsfilm, hoe de legereenheden zich daar klaar houden om in te grijpen wanneer nodig. De situatie is beangstigend, maar tegelijk is net dit de essentie van onze jarenlange vriendschapsband: ons partnerdorp helpen bij alle mogelijke steun aan Oekraïne. Omdat we zo concreet en met mensen ter plekke werken, kunnen we ervoor zorgen dat al het ingezamelde geld en materiaal op de best mogelijke manier wordt besteed en dat elke cent correct zal gebruikt worden.”

Alle info over de hulpacties vind je op https://www.puurs-sint-amands.be/steunoekraine, contact opnemen kan via werkgroeppuursdebica@gmail.com. Pakketten hulpgoederen bestellen kan op het rekeningnummer BE64 4171 0628 1152 van de Werkgroep Puurs-Debica met de vermelding van het aantal en soort pakket(ten). Een pakket droge voeding kost 25 euro, een pakket babyverzorging 50 euro, een slaappakket 75 euro. Kinderzitjes, walkietalkies en voetbalnetten kunnen naar het gemeentehuis gebracht worden.

