Puurs-Sint-Amands Swingt brengt 11.500 euro op voor Nektari

Vrouw had 2 promille in haar bloed tijdens alcoholcon­tro­le: “Ik had een alcoholver­sla­ving omwille van een turbulente relatie”

Een vrouw uit Mechelen is door de rechter veroordeeld tot een rijverbod van een maand. Op 26 maart 2022 werd ze tegengehouden door de politie in Mechelen. Ze had toen 2 promille in haar bloed. De feiten werden toegegeven. “Ik had een turbulente relatie achter de rug en ontwikkelde zo een alcoholverslaving”, gaf ze eerlijk aan de rechter toe. “Intussen heb ik er erg hard aan gewerkt en ben ik vrijwillig in begeleiding gegaan. Sindsdien ben ik er vanaf.” De vrouw vroeg enige mildheid wat betrof de geldboete. “Ik werk tot zestig uur per week in de horeca”, besloot ze. De rechter volgde dat en legde haar een geldboete op van 1.600 euro waarvan slechts de helft effectief.