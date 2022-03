Puurs-Sint-Amands leert volwassenen fietsen: “Deelnemers krijgen tweewieler cadeau. Zo werken we alle drempels weg”

Puurs-Sint-AmandsAan de brandweerkazerne van Puurs-Sint-Amands ging dinsdagochtend een bijzondere lessenreeks van start. Een groep volwassenen leerde er voor het eerst fietsen. “We merkten dat heel wat mensen dit niet kunnen of durven, terwijl de fiets een goedkope en gezonde manier is om ergens te geraken. Wie de lessenreeks afwerkt, krijgt ook een fiets”, zegt Hanne Ceurstemont van het OCMW.

“Voor velen van ons is fietsen iets vanzelfsprekend, aangeleerd in de kindertijd. Maar in het Sociaal Huis merkten we dat toch nog heel wat volwassenen niet kunnen of durven fietsen. Het gaat bijvoorbeeld om vluchtelingen, die het in hun land van herkomst nooit hebben geleerd. Maar ook mensen in armoede of inwoners die al lang niet meer gefietst hebben, bijvoorbeeld door medische problemen, zijn bang om zich weer in het drukke verkeer te wagen.”

Volledig scherm De gemeente Puurs-Sint-Amands organiseert fietslessen aan de brandweerkazerne © David Legreve

“Fietsen is nochtans een goedkope en gezonde manier om ergens te geraken, een heel laagdrempelige oplossing voor dagdagelijkse verplaatsingen. Puurs-Sint-Amands is erg landelijk en uitgestrekt, dit is dus ideaal fietsgebied. Maar wie het niet kan, geraakt ook moeilijker op een sollicitatiegesprek, vindt moeilijker werk, worstelt met de afstand om de kinderen op school te krijgen of naar de winkel te gaan… Het openbaar vervoer is ook niet altijd een makkelijke oplossing, daarom gingen we op zoek naar een alternatief.”

Geen zijwieltjes

“We klopten aan bij Fietsschool Leuven, een begeleider komt nu met de hulp van enkele vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Klein-Brabant–Willebroek en het lokaal opvanginitiatief fietslessen geven. Die lessenreeks verloopt iets anders dan bij kinderen: hier hebben de fietsen bijvoorbeeld geen zijwieltjes. (lacht) We merken dat vooral de angst bij volwassenen groter is: men is bang om niet in evenwicht te kunnen blijven, een zware val te maken. Daarom gaan we heel traag, stap voor stap: eerst alle onderdelen van een fiets leren kennen, correct op- en afstappen, leren remmen en meer.”

“Een fiets aankopen kost ook best wat geld, en we wilden graag meteen ook dit financiële probleem oplossen. Daarom maken de cursisten tijdens de fietslessen gebruik van de weesfietsen die deze winter werden opgehaald aan het station van Puurs. Ook schonken enkele inwoners ons een tweewieler speciaal voor dit nieuwe project. Medewerkers van de technische dienst en vrijwilligers van het lokaal opvanginitiatief (LOI) zorgden ervoor dat de fietsen weer piekfijn in orde zijn. Op deze manier krijgen deze fietsen een mooi tweede leven.”

Vrijheid en zelfstandigheid

“Dinsdagochtend ging de eerste van in totaal 15 lessen van telkens twee uur van start. In mei volgt een officiële diploma-uitreiking. We doen er nog een geschenk bovenop: deelnemers die de volledige lessenreeks tot een goed einde brengen, mogen de fiets waarmee ze oefenden mee naar huis nemen. Zo kunnen ze verder blijven fietsen op hun ondertussen vertrouwde tweewieler, en groeit hopelijk hun gevoel van vrijheid en zelfstandigheid.”

