Puurs-Sint-Amands lanceert eigen app: “Minder digitale inwoners worden niet vergeten”

Puurs-Sint-AmandsDe gemeente Puurs-Sint-Amands lanceert, als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen, een nieuwe app voor officiële documenten, certificaten, attesten en meer. “We zetten sterk in op digitalisering, maar vergeten onze minder digitale inwoners niet. Zij krijgen onder andere extra begeleiding”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

“Puurs-Sint-Amands is één van de 10 pilootgemeenten in Vlaanderen die, samen met de Vlaamse Overheid, deze nieuwe app uitbouwen. Het wordt een plek waar je een afspraak kan maken met onze diensten, een melding maken over bijvoorbeeld de slechte staat van een fietspad, onze nieuwsberichten lezen en de activiteitenkalender consulteren.”

“In de app zit meteen ook een portefeuille om persoonlijke documenten zoals certificaten, attesten en identiteitsdocumenten veilig te bewaren, en een digitale brievenbus of e-box. De app wordt in de loop van de komende maanden nog verder uitgebreid, zo komt ook de afvalkalender er nog bij.”

Minder digitale inwoners

“We zetten dan wel sterk in op digitalisering, maar vergeten ook onze minder digitale inwoners niet. Het is immers niet voor iedereen even gemakkelijk om alle nieuwigheden vlot onder de knie te krijgen. Daarom startten we een project ‘digitale inclusie’ op. Eén van de acties is fysieke begeleiding van bezoekers aan het gemeentehuis. Inwoners die nood hebben aan hulp bij digitale handelingen, worden persoonlijk begeleid aan onze balie. Dat kan steeds op woensdagvoormiddag en donderdagvoormiddag, in het gemeentehuis en zonder afspraak.”

“We organiseren ook enkele infosessies over de nieuwe app, telkens op maandagvoormiddag in het gemeentehuis, na inschrijving aan de balie, via 03/203.27.00. of met een maitlje naar info@puursam.be. De infosessies vinden plaats op: 3 en 17 oktober, 7 november en 5 december.”

De app downloaden kan in de Playstore of App Store, met als zoekterm Puurs-Sint-Amands.

