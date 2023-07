Puurs-Sint-Amands geeft opnieuw negatief advies voor komst van windturbines: “Aan minister om een oordeel te vellen”

Bij Brew and Ink combineert Davy zijn twee passies: “Eerst geoefend met appelsie­nen”

Londerzeel is sinds kort een tattooshop rijker. Drijvende kracht Davy Bogaert (41) heeft als tattoo-artiest al de nodige adelbrieven, maar heeft in zijn nieuwe zaak ook een plaatsje voor een nieuwe liefde: koffie. Om de geboorte van Brew and Ink te vieren, geeft Davy binnenkort drie gratis tatoeages weg. Om te winnen zet je best je kinderen aan het werk.