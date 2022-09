Puurs-Sint-Amands deelt gratis bomen uit

Om de gemeente verder te vergroenen, organiseert Puurs-Sint-Amands een bomenactie. Per adres mogen inwoners één gratis boom bestellen, er is keuze uit verschillende soorten.

“We moeten allemaal ons steentje bijdragen om de klimaatuitdagingen aan te gaan, en één manier is vergroenen. Daarom schenken wij als gemeentebestuur bomen weg, namelijk één gratis exemplaar per adres. We worden voor deze actie ondersteund door het Lokaal Energie- en Klimaatpact”, klinkt het.

“Inwoners kunnen kiezen uit een boom voor een grotere of kleinere tuin, een fruitboom en meer. Door zorgvuldig voor de juiste soorten te kiezen, promoten we niet alleen inheemse bomen, maar ook de exemplaren die het meeste bijen en vogels lokken.”

Tot 300 centimeter

“Wie een boom bestelt, zal een exemplaar kunnen ophalen van zo’n 250 cm tot 300 centimeter groot. We zorgen voor een voldoende flexibele stam, zodat deze in een ruime personenwagen past. De fruitbomen zijn tussen de 100 en 150 centimeter lang. We bieden alle bomen met blote wortel aan, zodat een succesvolle heraanplanting mogelijk is.”

“Een boom bestellen kan tot 15 oktober 2022, digitaal via onze webwinkel of fysiek aan de onthaalbalie van het gemeentehuis in Puurs en het Oud gemeentehuis en sociaal huis in Sint-Amands. De bedeling van de bomen vindt plaats op zaterdag 26 november 2022 van 9.30 tot 12 uur, in het Gemeentemagazijn, Hemelrijken 11 in Sint-Amands.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.