Puurs-Sint-Amands deelt duizend bomen uit

In brand omgekomen Kyara (4) en Kyano (8) krijgen koester­hoek­je in hun school: “We maken van hen symbolisch twee superhel­den”

Het oude schooljaar werd in juni afgesloten met veel verdriet, het nieuwe schooljaar start met troost en samenzijn. Het verlies van Kyano (8) en Kyara (4) hakt er ook bij basisschool Zonnebloem in Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands) nog stevig in. “Een collega ontwierp gedenkplaatjes die een bijzonder plekje krijgen in de klassen, op onze speelplaats werd een koesterhoekje ingericht met een grote herinneringsbank. Zo blijven broer en zus bij ons aanwezig op school”, zeggen directeurs Maja Peleman en Elsy Jacobs.