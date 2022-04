Puurs-centrum wordt fietszone, ook fietsstraten in Kalfort en Ruisbroek

Puurs-Sint-AmandsDe gemeente Puurs-Sint-Amands voert op 2 mei een fietszone in Puurs-centrum in. Ook Kalfortdorp in Kalfort en de Sauvegardestraat in Ruisbroek worden vanaf 16 mei fietsstraten. “Op deze plaatsen mogen voertuigen geen fietsers inhalen en ligt de maximale snelheid op 30 kilometer per uur”, zeggen burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) en schepen van mobiliteit Alex Goethals (CD&V).

“Met de invoering van een fietszone willen we de verkeerssituatie voor fietsers in onze centrumstraten verbeteren. Ons centrum krijgt heel wat verkeer te slikken, en dat is met honderden scholieren en leerkrachten per dag niet abnormaal. Maar mensen komen hier ook winkelen, gaan naar de markt, naar het station en naar hun werk… We hebben al meermaals gemerkt dat dit best veiliger kan. Ook willen we inwoners stimuleren om meer de fiets te nemen, want dat is goed voor de gezondheid én voor het klimaat”, klinkt het.

Hindernissen

“Een fietszone of fietsstraat is een zone waar voertuigen geen fietsers mogen inhalen en waar de maximale snelheid 30 kilometer per uur bedraagt. Ook wordt er voor gezorgd dat fietsers in deze zone zo weinig mogelijk hindernissen tegenkomen. Wij maken een fietszone van volgende straten: de Botermarkt, Heilig Hartplaats, Kerkplein, Reststraat, Beiaardhof, Palingstraat vanaf kruispunt Hondsmarkt richting Dorpshart, het Dorpshart zelf, Hoogstraat, W. De Vochtstraat, Stationsstraat, Seinhuiskaai en F. De Bondtstraat.”

Volledig scherm De fietszone in Puurs-centrum, vanaf 2 mei. © rv

“In de Begijnhofstraat en de R.Verbelenstraat voeren we géén fietszone in, dit werd ons ook afgeraden door het studiebureau. Deze straten krijgen immers te veel doorgaand verkeer te slikken, een fietszone hier zou vooral voor frustratie zorgen bij zowel fietsers als automobilisten. Op die manier zouden we de situatie net onveiliger maken.”

Parkeerplaatsen

”Om de fietszone mogelijk te maken, verdwijnen in de Hoogstraat enkele parkeerplaatsen. Auto’s konden er gedeeltelijk op straat parkeren, maar dat is niet veilig voor fietsers. Vooral voor tweewielers uit de tegenovergestelde richting werd de situatie er te krap, met valpartijen tot gevolg. Daarom worden op deze parkeerplaatsen bloembakken gezet. We praatten hierover met onze handelaars, zij waren niet allemaal even blij met de beslissing. Maar we vragen hen om de aanpassing nu eerst een kans te geven.”

Volledig scherm De Gemeente Puurs-Sint-Amands installeert een fietszone in het kerngebied © David Legreve

“De fietszone start op 2 mei in Puurs-centrum, in de loop van volgende week worden alle verkeersborden, vlaggen en aanduidingen geplaatst en gehangen. Vanaf 16 mei voeren we ook fietsstraten in Kalfortdorp en de Sauvegardestraat in. Vooral in die laatste straat wordt te snel en gevaarlijk gereden, we gaan er dus ook voor een inhaalverbod voor voertuigen en een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.”

Bijsturen waar nodig

“In de maand mei zal de politie controleren en sensibiliseren, vanaf juni schakelt men over op beboeten. Tijdens de zomermaanden willen we samen met onze inwoners, scholen en handelaars onze fietszone en fietsstraten evalueren, en in het najaar bijsturen waar nodig. Ons doel is absoluut om het concept op termijn ook uit te breiden naar andere woonkernen.”