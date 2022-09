Pukema toch nog drukker bezocht dan verwacht: “Regenweer hield bezoekers duidelijk niet tegen”

Bornem Huize Eyckerhey­de viert nieuwbouw met groot feest

Huize Eyckerheyde in Wintam (Bornem) viert feest. “Onze nieuwbouw met 34 extra kamers opende in september 2020 de deuren, zo konden we groeien naar een thuis voor meer dan 90 bewoners met een beperking. Door de coronacrisis konden we dit niet eerder vieren, nu nodigen we iedereen graag uit voor een bezoekje”, zegt directrice Ruth Schelfhout.

15 september