Protest tegen toeristisch infopunt in Landschapspark: “Gebouw in overstromingsgevoelig gebied verpest zicht op de vijver”

“De gemeente Puurs-Sint-Amands leverde zichzelf een vergunning af voor de bouw van een toeristisch informatiepunt en museumpaviljoen. Dit gebouw zal volgens de plannen schuin tegenover de ingang van het Fort van Liezele geplaatst worden, op de grasvlakte tussen de evenementenweide en de schaatsvijver. Wij hebben ernstige bedenkingen bij die locatie: men bouwt in effectief overstromingsgevoelig én verstoort het zicht op de schaatsvijver midden in het park”, zegt Knoops.

“Bovendien verliep de communicatie over dit project slecht. Onze inwoners hebben rechten, men had hen correct kunnen informeren over deze plannen. Toen in 2015 een RUP werd opgemaakt voor dit gebied, werd iedereen wél betrokken. In dat RUP werd duidelijk omschreven wat er wél en niet kan in ons Landschapspark. Nu wordt door de bouw van dit paviljoen afgeweken van die regels, zonder enige communicatie.”