ProMobiel Klein-Brabant-Vaartland vraagt verlaging van snelheid in bebouwde kom: “Aantal dodelijke ongevallen met voetgangers moet omlaag”

“Vorig jaar hebben in Vlaanderen maar liefst 32 voetgangers het leven verloren na een verkeersongeluk in de bebouwde kom, dat is een verdubbeling in vier jaar tijd. De ‘Coalitie van 30’ wil zo veel mogelijk steden en gemeenten motiveren om te werken aan een verhoogde verkeersveiligheid en leefbaarheid. Eén van de vragen van de groepering aan steden en gemeenten is om voluit te gaan voor een algemene verlaging van de snelheid in de bebouwde kom.”