ProMobiel en Klimaat Klein-Brabant werken samen rond mobiliteit: “Roepen inwoners op om met ons mee te denken”

“Zowel in Bornem als in Puurs-Sint-Amands werkt het bestuur aan nieuwe mobiliteitsplannen: in Puurs-Sint-Amands zit het ‘Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit’ in zijn definitieve fase, in Bornem staat het ‘Masterplan Bornem Centrum’ en het ‘Ruimtelijk Beleidsplan Ruimte’ in de steigers. Dit is volgens ons hét moment om de inwoners van beide gemeenten samen te brengen, en hen te vragen naar hun ervaringen en deskundigheid rond mobiliteit.”

Volledig scherm Filerijden in Bornem © David Legreve

“We merken dat de interesse en gevoeligheid van inwoners hierover alsmaar stijgt: ze willen meer betrokken zijn bij de openbare ruimte, zijn bezorgd om de veiligheid van zwakke weggebruikers, vinden plaatsen voor ontmoeting en beleving belangrijk… Maar er is in Klein-Brabant nog heel wat werk aan de winkel op het vlak van openbaar vervoer, deelauto’s, fietsstraten en meer. We koppelen dit meteen aan de klimaatverandering, door bijvoorbeeld de link te leggen naar elektrische auto’s en laadpalen.”

Voorstellen bundelen

“Over dit alles willen we meningen verzamelen: hoe organiseren we ons best? Hoe zorgen we ervoor dat publieke middelen niet enkel gaan naar de bemiddelde burgers, maar vooral naar collectieve voorzieningen waarvan iedereen kan genieten? Moeten buurtwinkels en andere lokale diensten hierbij geholpen worden? We hopen een reeks voorstellen te kunnen te bundelen waar onze gemeentebesturen mee aan de slag kunnen. Wij steken de koppen bij mekaar op 15 maart vanaf 20 uur in het zaaltje van Jeugdhuis Jazaki in de Palingstraat 20 in Puurs. Iedereen is welkom!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.