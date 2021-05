Politie zoekt met drone naar naakte man in Liezele: “Buurtbewoners hebben hem al minstens drie keer gezien”

Volgens buurtbewoners werd de man de afgelopen weken al minstens drie keer opgemerkt. Hij zou telkens naakt rondlopen. Mensen lastig vallen zou hij dan weer niet doen. Van zodra er mensen in de buurt komen, zou hij telkens wegspringen of zich verstoppen. Toch wil de politie van Klein-Brabant hem graag even aan de tand voelen en werd er na een nieuwe melding dinsdagochtend een grote zoekactie gehouden. Hiervoor schakelde de politiezone zelfs hun drone in.

Billenknijper

Voorlopig leverde de zoekactie nog niets op. Buurtbewoners maken zich wel zorgen. Het weggetje waar de naakte man werd opgemerkt, is een plek waar veel jongeren passeren om naar school te gaan. Met het verhaal wordt in de buurt teruggedacht aan de fietser die in Oppuurs in de billen van vrouwen kneep en zich nadien in het openbaar bevredigde. Vermoedelijk is er geen link tussen beide feiten al zal pas verder onderzoek dit duidelijk moeten maken. Ook de billenkgnijper is voorlopig nog niet kunnen worden geïdentificeerd.