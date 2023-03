Politie vat verdachten van inbraak in bedrijf

De twee mannen werden opgemerkt door een interventieploeg van de politiezone in een doodlopende straat in de omgeving van de Buisseretlaan. “Even later gingen we over tot controle van het voertuig. De twee inzittenden kwamen overeen met de persoonsbeschrijving van twee personen die kort hiervoor hadden ingebroken in het bedrijf langs de Koningin Astridlaan”, vertelt politiewoordvoerster Elke Wauters. Een verklaring voor hun aanwezigheid in de regio hadden ze niet. Daarnaast waren ze ook zichtbaar zenuwachtig. “Hierop werd beslist om zowel de chauffeur, een 38-jarige man uit Antwerpen als zijn passagier (26) die illegaal in ons land verblijft mee te nemen naar het politiekantoor voor verhoor”, gaat de woordvoerster verder.