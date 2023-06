Politie start onderzoek na inbraak en twee pogingen waaronder in kinderdagverblijf

Boom bindt strijd aan tegen rondslinge­ren­de sigaretten­peu­ken: “Boetes tot 350 euro”

Het gemeentebestuur van Boom wil de strijd aangaan met de vele sigarettenpeuken in het straatbeeld. Met opvallende ‘ecotags’ - milieuvriendelijke graffiti - en gratis zakasbakjes wil men Bomenaars duidelijk maken dan peuken niet zomaar op straat of in een rioolputje mogen worden gegooid.