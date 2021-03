Politie legt barbecue met 10 personen stil, één aanwezige (21) krijgt enkelband: “Hij gaf de inspecteurs rake klappen”

De politie werd zaterdag ingelicht van een mogelijk lockdownfeestje in de Wolfstraat in Liezele. In de tuin van een woning werd de barbecue aangestoken. Bij aankomst stelde de politie vast dat er een tiental mensen aanwezig waren. Ze legde de barbecue stil en vroeg de aanwezigen om naar huis te gaan. “Maar plots keerden enkelen zich tegen de inspecteurs”, vertelt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Er vielen rake klappen.” Eén politie-inspecteur raakte gewond. Hij had achteraf verzorging nodig en is enkele dagen arbeidsongeschikt. De politie vroeg versterking en kon zo een drietal personen arresteren.