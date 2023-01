Politie int meer dan 5.000 euro bij controleactie op vervoer van gevaarlijke stoffen

In totaal werden tien voertuigen gecontroleerd. “Vijf ervan waren niet in orde”, zegt Elke Wauters, woordvoerster bij politiezone Rivierenland. De politie inde in totaal 5.195 euro aan boetes. “Zo had een chauffeur zijn lading niet goed vastgemaakt en beging een andere chauffeur nog inbreuken op de vervoersdocumenten, de tachograaf en de brandblusser”, gaat Wauters verder. “Een derde chauffeur was dan weer niet in orde met zijn vervoersdocumenten en technische eisen. De overige twee chauffeurs tot slot begingen een inbreuk op de tachograaf en het instalatieplaatje of was niet conform gemarkeerd.”