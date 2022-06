Politie-inspecteur probeert brandende haag te blussen

In afwachting van de brandweer probeerde een alerte agent van de politiezone Klein-Brabant, die snel ter plaatse was, het vuur onder controle te krijgen met een tuinslang. Eens ter plaatse, namen de pompiers de bluswerken over. Zij kregen het vuur snel onder controle.

Over de oorzaak van de brand is nog niet veel bekend. De politie is een onderzoek opgestart. Twee weken geleden vatte er in de buurt ook al een haag vuur. Die brandde toen volledig weg. Of er kwaad opzet in het spel zit, is nog niet duidelijk. Bij de brand raakte niemand gewond. De woning kon gevrijwaard worden.