Plantenbeurs twee uur voor opening al groot feest: “Goed om terug te zijn”

Ludwig Hofmans van De Landelijke Gilde was bij de start een tevreden man. “Omwille van de grote onzekerheid was het niet evident om een editie in elkaar te knutselen”, vertelt hij. “Een aantal standhouders is er niet meer bij – ook om economische redenen – maar we zitten toch opnieuw aan een honderdtal. Het aanbod is als vanouds heel divers.”