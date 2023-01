Petitie als protest tegen nieuwe verkeerscirculatie in Sint-Amands: “Wagens moeten omrijden en druk op straten neemt toe”

Mechelen BINNENKIJ­KEN. Caroline opent na tien jaar verbouwen B&B Vosseber­gen: “De eerste nacht komt er al meteen iemand uit Bangkok”

Maar liefst tien jaar namen de verbouwingswerken in beslag, maar op 1 februari is het zover: dan ontvangt Caroline Dubin de eerste gast in haar gloednieuwe B&B Vossebergen in Hombeek (Mechelen). “Met negen kamers en een feestzaal belooft het hier meteen lekker druk te worden. Voor bezoekers ligt de focus op rust, ik wil voor hen graag een thuis weg van huis creëren.” Wij mochten al even gaan kijken.

12:18