Paviljoen aan Fort Liezele moet over jaar klaar zijn: “Onthaal en museumshop krijgen tijdelijk onderdak in Glazen Huis”

Puurs-Sint-Amands Grote werken in Fort Liezele: “Mikken op heropening in najaar van 2022”

Het Fort van Liezele in Puurs-Sint-Amands zal iets later heropenen dan gepland. “We sloten de deuren voor een grondige modernisering van ons museum, en besloten meteen ook een reeks infrastructuurwerken uit te voeren. Die zijn volop aan de gang, we willen alles tot in de puntjes afwerken tegen het najaar van 2022”, zegt voorzitter van de vzw Fort Liezele Kurt Van Camp.