Pakkend afscheid van Kyara (4) en Kyano (8) na verwoestende brand in Puurs-Sint-Amands: “In mijn hart zullen jullie blijven bestaan”

Bijna twee weken geleden stierven Kyara (4) en Kyano (8) na een verwoestende brand in hun woning in Puurs-Sint-Amands. Op dit moment wordt er afscheid genomen van de twee jonge kinderen. Een foto van hen samen schittert vooraan in de aula op een groot scherm, met de tekst ‘Voor altijd in ons hart, Kyano en Kyara’.

Op zondagavond 18 juni stierven broer en zus in een brand in hun woning in Puurs-Sint-Amands. Hun mama Stefanie (37) wou de kinderen nog redden, maar geraakte er niet meer bij door de hevige vlammen. De vrouw zelf werd zwaargewond weggebracht: ze ligt nog steeds in coma in het Middelheimziekenhuis in Antwerpen. De vader van de twee, de 34-jarige A.V., werd aangehouden op verdenking van brandstichting bij nacht in een bewoond pand met de dood tot gevolg. Naar verluidt zou hij wel alle betrokkenheid bij de brandstichting ontkennen.

In Puurs-Sint-Amands wordt op dit moment afscheid genomen van Kyara en Kyano. Familie en vriendjes zijn massaal aanwezig om hen een laatste eerbetoon te brengen. Vooraan in de aula staan de foto’s van de twee kinderen en zijn er tal van bloemen, onder meer in de vorm van twee vlinders. Op een groot bord in de vorm van een hart hangen tekeningen van kinderen, op een ander handafdrukken van kindjes.

“Een plekje voor jou Kyano, en een plekje voor jou Kyara”

De plechtigheid startte met het liedje ‘Tears in Heaven’ van Eric Clapton, dat destijds geschreven werd voor het overlijden van de 4 jaar oude zoon van de zanger. “Nog nooit was er zoveel verdriet dan op het moment dat jullie deze wereld verlieten. Nog nooit voelde iets zo leeg dan op het moment dat jullie je vleugels kregen”, klonk het aan het begin van de dienst. “Het kost ons moeite afscheid te nemen van deze kinderen. Droefheid overmant ons.” De dienst kan ook online gevolgd worden voor wie dat wenst. “Maar uit respect voor Stefanie en de naasten is ervoor gekozen om de naaste familie niet in beeld te brengen.” De broer van Kyano en Kyara steekt kaarsen aan als symbool voor de eeuwige liefde, vrienschap en warmte. “En we denken ook aan Stefanie, die nu vecht voor haar leven.”

De broer van Kyano en Kyara had ook enkele woorden neergeschreven, die werden voorgelezen. “In mijn hoofd zitten veel dingen van ons samen: jullie lach en jullie woorden, jullie kussen en jullie knuffels. In mijn hart zit een plekje voor jou Kyano, en een plekje voor jou Kyara. In mijn hart zullen jullie blijven bestaan.” Die emotionele woorden gevolgd door het liedje ‘Schaduw’ van Metejoor en zijn zus Lisa, terwijl er mooie foto’s van de kinderen worden geprojecteerd.

Ook de meters en peters voelen veel verdriet. “Op een dag als deze staat de wereld stil. De herinneringen zullen ons altijd bijblijven. We hebben veel plezier gehad en leuke vakanties gedaan samen. Jullie waren twee handen op één buik. Lieve schatten, we gaan jullie nooit vergeten”, zo klonken de mooie woorden van meters Katrien en Nancy.

