‘Ouderenweek’ bundelt reeks activiteiten voor senioren

Een eerste activiteit tijdens de Ouderenweek is de informatiesessie rond E-gezondheid op 21 november in het gemeentehuis. Er is online immers heel wat informatie te vinden over medicatie, voorschriften van de huisarts, verslagen van onderzoeken, vaccinaties en meer. Hoe dit alles werkt, komt in deze gratis opleiding allemaal aan bod.

Gouder worden

Op woensdag 23 november staat de interactieve workshop ‘Gouder worden, op de koffie met Charlotte’ in GC De Nestel op de agenda. Deelnemers delen hun mening en ervaringen over verschillende onderwerpen: Wanneer is iemand eigenlijk ‘oud’? Hoe kunnen we een positieve impact hebben op het -psychisch- welzijn van ouderen? Deelnemen kost 3 euro, inschrijven kan via de dienstencentra.

Praatcafé Dementie

Het Praatcafé Dementie op 25 november kreeg als titel ‘Een trektocht door en voor het leven’, met als onderwerp een reeks verhalen van Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum dementie Vlaanderen vzw. Hij vertelt in CC Ter Dilft in Bornem over trektochten met mensen met (jong)dementie in Nepal en de Alpen, en wat daaruit te leren voor dagelijkse zorg en begeleiding.

De Ouderenweek wordt afgesloten met een informatiesessie rond het gebruik van Doccle, e-box of de gemeentelijke webshop. Computercoach Veerle vertelt er alles over op 28 november in het gemeentehuis.

Meer informatie, de uren en locaties van de activiteiten tijdens ver de Ouderenweek vind je hier.

