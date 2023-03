Op stap na Tournée Minérale: fietsen langs de Gouden Duvelroute door Klein-Brabant en de Rupelstreek

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van Tournée Minérale, of toch het einde daarvan. Zo fiets je door Klein-Brabant en de Rupelstreek langs de ‘Gouden Duvelroute’.

Start- en aankomstplaats: Puurs-Sint-Amands, 47,7 kilometer Meer wandel- en fietsroutes via RouteYou vind je in ons dossier.

Puurs-Sint-Amands is de thuisgemeente van Duvel. Wie over de A12 rijdt passeert ter hoogte van deelgemeente Breendonk langs de brouwerij van het wereldberoemde biermerk. “Ssst... hier rijpt den Duvel” kan je er al jarenlang lezen op de gevel van de brouwerij. Deze ‘Gouden Duvelroute’ start en eindigt dan ook in Puurs aan Brasserie Vrededaal, waar je al meteen een Duvel kan nuttigen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Je fietst tijdens deze tocht langs de bakermat van Duvel in Breendonk. © Damon De Backer

De eerste bezienswaardigheid op deze route is het Fort van Liezele. In 1908 werd gestart met de bouw van het Fort van Liezele. In Liezele krijg je een goed beeld van hoe de soldaten in het fort leefden. Verschillende ruimtes werden ingericht zoals ze er ooit hebben uitgezien en enkele zalen zijn ingericht als museum. Begin 2018 werd het Fort grondig gerenoveerd en werd er een groot landschapspark aangelegd rondom het fort. Het Fort van Liezele maakte samen met dat van Breendonk deel uit van de derde fortengordel rond Antwerpen. Na je passage aan Brouwerij Moortgat kom je voorbij het Fort van Breendonk, dat dan weer symbool staat voor de nazigruwel die zich er afspeelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook dat fort kan je bezoeken.

Maar eerst passeer je langs Brouwerij Moortgat, waar jaarlijks miljoenen Duvelflesjes van de band rollen voor export naar meer dan 70 landen. De brouwerij werd gesticht in 1871 door Leonard Moortgat en is nog altijd eigendom van de familie. De eerste Duvel werd er in de jaren 1920 gebrouwen en sindsdien breidde de brouwerij meerdere keren uit. De oudste gebouwen van de brouwerij die nog in gebruik zijn dateren van het midden van de twintigste eeuw.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het Fort van Breendonk in Willebroek © David Legreve

In Willebroek is het ook de moeite om even halt te houden bij de Vredesbrug, een bijzonder bouwwerk van net na de Tweede Wereldoorlog en toonbeeld van industriële architectuur. Van daar gaat het door dreven en bossen naar Heffen en vervolgens via het Zennegat naar Heindonk. Het Zennegat is de plaats in Battel bij Mechelen waar verschillende waterlopen samen lopen. De Zenne komt er samen met het Kanaal Leuven-Dijle (de Leuvense vaart) en stromen dan in de Dijle, die enkele honderden meters verder dan weer samenvloeit met de Nete om de Rupel te vormen. Via Terhagen, Boom en weer Willebroek rijd je ten slotte terug naar Puurs.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het Zennegat bij Mechelen © Joel Hoylaerts / Photo News

Deze wandeling, samengesteld door Oost-Vlaanderen, vind je ook hieronder terug. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.