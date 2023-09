Oldtimerfans beleven topavond dankzij drive-in movie: “Een van onze beste edities”

HLN HELPENDE HANDEN. Nawal (33) en Younesh (36) brengen kampeer­spul­len naar Marokko: “Mijn moeder zit vast in de bergen, met schrik voor naschokken”

Over heel Vlaanderen worden tal van initiatieven uit de grond gestampt om de slachtoffers van de verwoestende aardbeving in Marokko te helpen. De 36-jarige Younesh Ben Chellal uit Boom, met een transportbedrijf in Wilrijk, vertrekt komende dinsdag naar het rampgebied en roept op om spullen in te zamelen. Younesh’ schoonmoeder zit vast in een dorpje in het Atlasgebergte dat getroffen werd door de aardbeving. “Ze zit daar vast, de wegen zijn verwoest, ze heeft schrik voor naschokken, hulpdiensten geraken niet tot op de berg, het is er ook meer dan veertig graden momenteel, ze is gelukkig ongedeerd, maar ze wil weg, en dat kan niet.”