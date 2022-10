Nieuwe verkeerslichtenregeling voor kruispunt A12 met Veurtstraat-Breendonkstraat: “Om verkeersveiligheid te verhogen”

Puurs-Sint-AmandsHet Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt in de nacht van 6 op 7 oktober aan de verkeerslichten op het kruispunt van de A12 met de Veurtstraat en Breendonkstraat, in Puurs-Sint-Amands. Een nieuwe lichtenregeling gaat in werking op 15 oktober.

Tijdens de voorbereidende werken is de A12 afgesloten, zowel richting Brussel als richting Antwerpen. Op 15 oktober is de middenberm ter hoogte van het kruispunt afgesloten en kan het verkeer de A12 niet kruisen. “Om de verkeersveiligheid te verhogen en een vlotte doorstroming van het verkeer te garanderen, op het kruispunt van de A12 met de Veurtstraat en Breendonkstraat, voegt AWV een nieuwe regeling in voor de verkeerslichten. Daarom plaatst een aannemer in de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 oktober nieuwe portieken. Tegelijk voert hij voorbereidende werken uit om de hinder bij de indienstname te beperken. Op zaterdag 15 oktober, rond 17u of vroeger, treedt de nieuwe verkeerslichtenregeling dan in werking", klinkt het.

“De nieuwe regeling verhoogt de verkeersveiligheid op het kruispunt op verschillende manieren. Ten eerste wordt een zogenaamde ‘dilemmazone bewaking’ in de lichtenregeling ingevoerd om het aantal kop-staartbotsingen te doen dalen. Een dilemmazone is het gebied waar bestuurders beslissen of ze door het oranje rijden of stoppen. In die zone komt extra detectie zodat het licht iets langer groen blijft als een voertuig zich in de dilemmazone bevindt, alvorens naar oranje wordt overgegaan. Zo wordt vermeden dat een eerste bestuurder beslist om te stoppen en het achterliggende verkeer niet. Verder zal een knipperlicht het verkeer, dat vanuit de Veurtstraat of Breendonkstraat de A12 opdraait, waarschuwen dat fietsers en voetgangers de A12 kunnen oversteken.” Ook stelt AWV de lichten zo af dat fietsers en voetgangers even lang groen hebben. Momenteel hebben fietsers langer groen dan voetgangers, wat voor verwarring kan zorgen bij bestuurders.

Tijdens de eerste nacht van de werken is de A12 ter hoogte van het kruispunt in beide richtingen volledig afgesloten, van 21 tot 6 uur. De A12 kruisen kan wel via de Veurtstraat en Breendonkstraat. Verkeer richting Antwerpen verlaat de A12 in Londerzeel via de Technologielaan en de Weversstraat. Verkeer richting Brussel verlaat de A12 via complex Willebroek-Zuid en de Koning Boudewijnlaan (N16).

Nieuwe verkeerslichtenregeling op het kruispunt van de A12 met de Veurtstraat/Breendonkstraat in Puurs-Sint-Amands © David Legreve