Nieuwe festival STROOM zet Schelderegio in de kijker: “Uniek openingsconcert met Jef Neve in Sint-Amands”

Puurs-Sint-Amands, BornemSTROOM, zo heet het nieuwe festival dat een zomer lang de 23 gemeenten tussen Antwerpen en Gent in de kijker zet. “Kunstenaars gingen voor ons aan de slag met het thema klimaat, het resultaat tonen we op de mooiste locaties. Het openingsconcert wordt uniek: Jef Neve speelt in de mooiste Scheldebocht in Sint-Amands een requiem, opgedragen aan de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië”, zeggen Veerle Simoens en Sophie Detremmerie.

“STROOM komt uit de koker van Gent Festival van Vlaanderen, dat exact 65 jaar bestaat. Om die verjaardag te vieren, besloten we een volledig nieuw festival te organiseren. We kozen voor het zeer actuele thema klimaat, en leggen de focus op het water. Dat is immers de bron van alle leven, maar de verwoestende overstromingen in Wallonië vorig jaar toonden ons ook de verwoestende kracht, schade en verdriet die water kan veroorzaken. We vroegen kunstenaars om aan de slag te gaan met dit thema, het resultaat tonen we tijdens STROOM.”

Mooiste Scheldebocht

“We besloten voor dit festival buiten de stad te gaan, en kwamen zo terecht in de Schelderegio tussen Gent en Antwerpen. Dat is een prachtig gebied met 23 gemeenten boordevol natuur en erfgoed. In elk van deze gemeenten zal deze zomer een klein of groot evenement plaatsvinden. Het grote openingsfeest op 23 en 24 juni vindt plaats in de mooiste Scheldebocht, aan de Kaai in Puurs-Sint-Amands. Daar wordt een podium boven het water gebouwd, met een adembenemend uitzicht op de rivier.”

Volledig scherm Jef Neve © VTM

“Op die plek zal ‘Rain Requiem’ voor het eerst te horen zijn. Schrijver David Van Reybroeck en componist Jef Neve schreven voor STROOM samen een nieuw requiem, een dodenmis voor onze planeet. Van Reybroeck bezocht het getroffen gebied in Wallonië, sprak met slachtoffers en nabestaanden… Op die interviews baseerde hij zijn tekst, Jef Neve zal dirigeren. Het wordt groots, met een tribune voor 1.400 toeschouwers, de kerk van Sint-Amands wordt onze backstage.”

Vroeg uit de veren

“Ook het kasteel van Hingene in buurgemeente Bornem mocht niet ontbreken tijdens STROOM. Op 1 en 2 juli kan je er genieten van het namiddagconcert ‘Vivaldi en de Vier Elementen’ en ‘Beethoven met bubbels’, een dag later is het vroeg uit de veren voor een muzikaal ontbijt. Ook aan de overkant van de Schelde gebeurt er heel wat tijdens STROOM: we organiseren een polderwandeling, een klimaatdebat, het stadsfestival ‘Dender Discover’ in Dendermonde, het Kasteel van Laarne word het decor van een familiedag...”

Volledig scherm De Kaai van Sint-Amands © David Legreve

“Omdat we focussen op het klimaat, houden we daar ook bij onze organisatie rekening mee. Elk festival brengt normaal gezien containers vol afval met zich mee. Wij gaan zo veel mogelijk verspilling en afval vermijden, door stil te staan bij elke stap: hoe maken we reclame, waar halen we onze stroom, hoe verplaatsen we ons? Muzikanten uit het buitenland zullen voor STROOM bijvoorbeeld de trein naar België nemen om het vliegtuig te vermijden.”

“Deze eerste editie van STROOM smaakt nu al naar meer. Ons doel is om op drie jaar tijd uit te groeien tot een volwaardig festival, dat alle bijzondere plekken in deze unieke regio in de kijker zet.”

STROOM, van 23 juni tot 03 juli in de Scheldevallei.