Nieuw voetbalgebouw in sportpark De Schans officieel geopend: “Klimaatvriendelijk en ultramodern”

Puurs-Sint-Amands Dj’s Ludovicus en Blain brengen new wave terug naar Lippelo: “Dit smaakt nu al naar meer”

Van Lippelo (Puurs-Sint-Amands) opnieuw ‘het walhalla van de new wave’ maken, dat is het doel van Lippelo Sport en dj’s Ludovicus en Blain. Zij organiseren nu zaterdag na vele decennia weer een ‘New Wave Party’ in het dorp. “De muziekstijl wordt weer gesmaakt door jongeren, maar we verwachten toch vooral een iets minder jeugdig publiek op de dansvloer”, lacht het duo.

10 februari