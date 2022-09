Nieuw vaccinatiepunt voor Klein-Brabant en Willebroek opent in sportpark De Schans: herfstbooster vanaf 13 september

Puurs-Sint-Amands, Bornem, WillebroekOp dinsdag 13 september opent het vaccinatiecentrum voor Klein-Brabant en Willebroek de deuren voor de herfstbooster. “We palmen tot eind oktober het nieuwe Gymcenter in sportpark De Schans in, waar per dag 1.440 prikjes kunnen worden gezet. De eerste uitnodigingen zijn vertrokken”, zegt dokter Ann-Marie Morel, verantwoordelijke voor de vaccinatiecampagne vanuit Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland.