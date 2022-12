Nieuw bosgebied ‘Steenbossen’ moet zorgen voor meer groen in Breendonk

“Puurs-Sint-Amands telt heel wat natuurgebieden. Alleen in Breendonk is weinig groen te vinden”, klinkt het bij de gemeente. Daar zou met de Steenbossen binnenkort verandering in komen. Het bosgebied bevindt zich op een zucht van de A12 en N16 en is ongeveer tien hectare groot. Het nieuwe gebied zorgt voor meer groen, maar er is ook meer ruimte voor water. De rivieren Leibeek en Steenboschloop worden breder gemaakt en er komt een beekwadi, een natuurlijke opvang- en infiltratievoorziening voor regenwater. Met de natuurlijke herinrichting van beide rivieren wil de gemeente de ecologische uitdagingen van vandaag aangaan.