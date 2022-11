Nick Wijns (21) is Belgisch kampioen motorcross bij de nieuwelingen 250cc: “Genieten is belangrijkste, rest is bijzaak”

Puurs-Sint-AmandsNick Wijns (21) uit Puurs-Sint-Amands is Belgisch kampioen motorcross geworden in de klasse ‘nieuwelingen 250cc’ bij de Vlaamse Motorcross Federatie (VMCF). Nadat zijn enige concurrent Jens Desmet zijn been brak, stelde Nick zijn Belgische titel twee maanden geleden veilig. “Ik had er liever voor gestreden tot het laatste moment.”

Negen jaar al draait Nick mee in het motorcrosscircuit. Het begon allemaal op een kleine 65cc motor, al werd die snel te klein. Na eerdere successen bij de aspiranten en de beloften treed hij sinds 2020 aan bij de Nieuwelingen. Omdat er geen wedstrijden meer werden georganiseerd door de coronapandemie zag Nick in 2020 en 2021 een mogelijk Belgisch kampioenschap door de neus geboord. “Ik was er dus wel op gebrand om in 2022 de titel binnen te halen”, zegt Nick.

Enige concurrent

En zo geschiedde. Het seizoen 2022 begon goed voor Nick, die voor MX Team Zoutleeuw rijdt. Hij won zo goed als alle crossen. De enige die Nick een beetje kon bijhouden was zijn kameraad Jens Desmet.

“We stonden met kop en schouders boven de andere concurrenten”, aldus Nick. “Ik kon niet echt veel punten uitlopen op hem, omdat hij soms ook wel eens een reeks won en ook omdat het altijd tussen ons twee ging voor de winst.”

Pech

Eind juli stond Nick toch enkele punten voor op zijn enige concurrent. Maar toen kreeg hij tijdens de finale van een wedstrijd te kampen met motorproblemen. “Ik kon de wedstrijd niet uitrijden, maar heb mijn motor toch over de eindstreep geduwd om niet te veel punten te verliezen. Ik behaalde er uiteindelijk nog negen, maar Jens kreeg er als winnaar 25. Toen dacht ik dat het kampioenschap wel gereden was.”

Maar in de volgende crossen haalde Nick Jens beetje bij beetje in. Uiteindelijk sloeg het noodlot nog toe voor Jens, die zijn bovenbeen brak een week voor de laatste cross. “Ik was op die manier zeker van de titel, al had ik er liever voor gestreden tot het laatste moment”, aldus Nick.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Nick Wijns in actie. © Nick Wijns

“Volgend jaar zal ik aantreden in de ‘Junioren 250cc’ klasse. Opnieuw op een 250cc tweetaktmotor dus, want er is geen beter geluid dan dat. Natuurlijk hoop ik daar ook wel mee te doen voor een overwinning maar mij gaat het vooral meer om het plezier dan om het eindresultaat. Want er zit natuurlijk ook veel talent daar.”

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.