NET OPEN Oekraïense opent Knit & Drink op Botermarkt: “Met drankjes volgens oud familierecept”

Dertiger bestolen na gesprek met twee jongeren

Op de fietsostrade in Mechelen is een 32-jarige man bestolen. De dertiger was er aan het wandelen, maar werd plots aangesproken door twee onbekenden jongens. “Tijdens dat gesprek werd de gsm van de wandelaar ontvreemd”, luidt het bij de politiezone Rivierenland. De twee jongeren worden nu opgespoord.