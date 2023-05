Nektari bouwt kinderboekenruilkastjes: “Gemaakt op kinderhoogte en gevuld met de leukste boeken”

MIJN DORP. Het Sint-Amands van auteur Sandra J. Paul: “Als ik door dat kronkel­straat­je wandel, waan ik mij in de Provence”

In het echte leven heet ze Sandra Vets (50), maar de fans van de thriller- en jeugdauteur kennen haar als ‘Sandra J. Paul’. “De J staat voor Johanna, en is samen met Paul een eerbetoon aan mijn meter en peter”, verklapt de Sint-Amandse, die haar verhalen neerpent in het mooiste Scheldedorp. Het is daar dat ze ons meeneemt naar haar favoriete plekjes, waar ze tot rust komt of gewoon lekker gaat eten.