Na jarenlange vertraging: eerste ondernemer bouwt in kmo-zone Winning

PUURS Aanleg kmo-zone Winning gestart

Op het knooppunt van de A12-N16-N17 in Puurs is de aanleg van de kmo-zone 'Winning' gestart. "Alles is in der minne geregeld, niemand van de omwonenden is onteigend. Over een jaar zijn de eerste bedrijven welkom", zegt een woordvoerder bij intercommunale Igemo.