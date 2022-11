N16 volledig versperd in beide richtingen door ongeval ter hoogte van Puurs

Mechelen Christian Lemable (The Sky is the Limit) gelooft volledig in zijn WK-scherm: “Mensen hebben nood aan een feestje”

“Bespaar mij al die negativiteit.” Het regent onheilsberichten over het WK, maar dat laat Christian Lemable niet aan zijn hart komen. De ondernemer bekend van ‘The Sky is the Limit’ organiseert met zijn Belgo Qatar Café het grootste WK-scherm van de Mechelse regio en is er rotsvast van overtuigd dat dit een groot succes zal worden. “Na al die crisissen hebben de mensen nood aan amusement.”

22 november