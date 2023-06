Motorrijder raakt lichtgewond op Rijksweg

Juul Lambrechts blaast 100 kaarsjes uit: “Harde werker, die bekend werd om zijn boeken en toneelstuk­ken”

In woonzorgcentrum Sauvegarde in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) werd dinsdag feest gevierd. Juul Lambrechts, bekend in Ruisbroek en omstreken om zijn boeken, toneelstukken en hulp aan verenigingen, blies er maar liefst 100 kaarsjes uit.