Money mule (22) riskeert 10 maanden met uitstel: “Ik was mijn bankkaart al twee jaar kwijt”

Na de phishing belandde het geld op de bankrekening van de twintiger waarna het op twee verschillende tijdstippen werd afgehaald aan een automaat. Via de bank kwam de politie uiteindelijk bij de jongeman terecht. Hij werd verhoord, maar betwistte de feiten. “Ik was die bankkaart al zo’n twee jaar kwijt”, klonk het. Die uitleg bleek niet te kloppen.

Volgens procureur des Konings Lieselotte Claessens had hij deze rekening pas een maand voor de phishing geopend. “Er werd ook nooit aangifte van het verlies gedaan bij de politie of bij de bank”, vertelde procureur Claessens. Zij vorderde naast een celstraf van 10 maanden ook nog een geldboete van 150 euro met uitstel, maar kon zich ook vinden in een werkstraf. Een gunst die de jongeman te danken heeft aan zijn blanco strafblad.