Moeder en dochter openen pop-up in dekenij: “Ideale locatie om verbouwing van onze winkel te overbruggen”

“De dekenij ligt pal in het centrum van Puurs, in de Hoogstraat tegenover het gemeentehuis. We zitten hier de komende maanden ideaal: vlakbij de Winterbar die de deuren opent, pal in de gezellige drukte van de kerstmarkt… We zijn al dagen onze spullen aan het verhuizen en de ruimtes volop aan het inrichten en aankleden, en willen meteen ook meewerken aan het creëren van die eindejaarssfeer. Naast ons gewone aanbod, bieden we daarom voor de gelegenheid ook 1001 geschenkideeën aan.”