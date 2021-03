Minderjarige (17) crasht met gestolen auto na wilde achtervolging

De jongeman werd dinsdagnamiddag door een patrouilleploeg van de politiezone opgemerkt in het centrum van Puurs. Vermoedelijk ging het om een voertuig dat een dag eerder was gestolen in de garage van een tankstation in Reet bij Rumst. Op het moment dat de politie de wagen aan de kant wilde zetten, vluchtte de chauffeur weg. Er volgde een achtervolging. Daarbij werden er zeer hoge snelheden gehaald.

Via de Hof ten Berglaan en de Molenstraat reed de jonge chauffeur in de richting van Liezele-Dorp. Daar ging het mis. In een scherpe bocht verloor de jonge chauffeur de controle over zijn stuur en ging daardoor deels uit de bocht. Eerst kon hij nog een boom ontwijken, maar door een nieuw stuurmanoeuvre botste hij uiteindelijk tegen een geparkeerd wagen. Toch was de jonge chauffeur nog steeds niet van plan om te stoppen.

Onder invloed

Hij reed zonder te stoppen verder en botste wat verderop tegen een tweede voertuig. De chauffeur was er net tot stilstand gekomen om voorrang te verlenen aan het doorgaand verkeer. Na de tweede aanrijding zette de chauffeur zijn voertuig aan de kant, maar ging hij er te voet vandoor. De politie ging voor een tweede keer in de achtervolging en kon de jongeman uiteindelijk arresteren.

“Het gaat om een 17-jarige”, zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. “Hij was onder invloed van verdovende middelen.” Na zijn arrestatie werd hij overgebracht naar het politiekantoor en ter beschikking gesteld van het jeugdparket in Turnhout. Bij de achtervolging raakte één persoon gewond. Het ging om de chauffeur in de geparkeerde wagen. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.